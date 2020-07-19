عبد العال لـ"النواب": الحضور غدا مهم للانتهاء من بعض الموضوعات المهمة

نبه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي النواب، ضرورة الحضور غدا وعدم التغيب عن الجلسة العامة المقرر عقدها غدا الأثنين.

ووجه عبد العال حديثه للنواب قائلا: "الحضور مهم وكل نائب يبلغ زميله بضرورة عدم التغيب، فالحضور لابد أن يكون كما يجب، للانتهاء من عدد من مشاريع القوانين المكملة للدستور، وبعض الموضوعات المهمة".

يذكر أن المجلس سيصوت غدا علي عدد من مشاريع القوانين المهمة علي رأسها بدل المهن الطبية وقوانين البنك المركزي قطاع الأعمال الجديد.