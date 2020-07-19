البرلمان ينهى جلسته بعد 8 ساعات عمل متصلة

انتهى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ،من جلسته البرلمانية ،اليوم ،والتى استمرت لمدة 8 ساعات متصلة ،وافق فيها المجلس على مجموع مواد مشروعات قوانين بتنظيم دار الإفتاء ،وتعديل قانون بيت الزكاة والصدقات ،وإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.كما حسم المجلس عددا من مواد مشروع قانون قطاع الآعمال الجديد ،وذلك بعد طلب إعادة المداولة المقدم من النواب على بعض المواد .كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، علي معاقبة كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة بقصد الغش بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وتنص المادة حسبما انتهي إليها مجلس النواب،في ضوء إصرار الدكتور علي عبد العال علي ضبطها: " يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل بقصد الغش أو المساهمة علي ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولي، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".

يأتي ذلك بعدما شهدت المادة في نصها الوارد بتقرير لجنة الشؤون الدستورية ، جدلاً حيث أعرب الدكتور على عبد العال، عن أهمية ضبط الصياغة حتى لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلي النيابة، وهو أيضا ما أشار إليه النائب سعيد طعيمة، بقوله : " القصد الجنائي غير متُحقق، كيف يتم المساواة بين حيازة الموبايل والسلاح الناري .. التقصير من التعليم في المراقبة لاسيما مع وجود مراقبين غير مؤهلين".