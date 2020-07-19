8 رحلات يوميا.. تفاصيل خدمة التنقل بين القاهرة الإسكندرية من أوبر

اختارت شركة أوبر لطلب خدمات النقل، مصر لتكون أول دولة على مستوى العالم، تشهد انطلاق خدمة مستحدثة هي التنقل بين المدن، وذلك ضمن مجموعة من التوسعات التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية.

وبدأت أول مراحل خدمة التنقل بين المحافظات بين القاهرة والإسكندرية، وتستعرض "الوطن" تفاصيل تلك الخدمة وتكلفتها، وعدد الرحلات اليومية، وأماكن انطلاقها، في التقرير التالي..

تكلفة الرحلة

ووفقًا للشركة، فإن الخدمة متاحة في البداية للانتقال بين محافظتي القاهرة والإسكندرية فقط في المرحلة الأولي، وتكلفة الرحلة 90 جنيهًا للفرد.

وتتوفر الخدمة على مدار 7 أيام في الأسبوع، بـ 8 رحلات يومياً.

ويمكن للركاب أيضاً أن يقوموا بالحجز المسبق لرحلاتهم عبر التطبيق.

الرحلة بين الإسكندرية والقاهرة

تمر الرحلة بعدة محطات للركوب والوصول من وإلى القاهرة والإسكندرية، حسب خط سير السيارة، وهي في العموم 3 خطوط كالآتي ..

تبدأ من ميدان تريومف بهليوبليس بمصر الجديدة، حتى سيدي بشر، وتمر بالخطوط التالية ميدان تريومف - شارع النزهة - محطة مترو الدمرداش - ميدان لبنان - داندي مول - داون تاون الإسكندرية - شارع قناة السويس - كورنيش الإسكندرية - الأكاديمية العربية في ميامي".

أو تبدأ الرحلة من القاهرة الجديدة عند محطة الجامعة الأمريكية مرورا بـ 7 محطات داخل القاهرة و5 محطات داخل الإسكندرية، وهي كالآتي.. الجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة - فندق دوسيت - داون تاون في شارع الـ 90 - ميدان اللاسلكي في المعادي - ميدان فيكتوريا - كورنيش النيل - داندي مول في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي- شارع قناة السويس في محرم بيك - كورنيش الإسكندرية - الأكاديمية العربية في ميامي ".

إجراءات السلامة داخل السيارة

وتتبع السيارات معايير السلامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي تشمل الآتي..

ارتداء الكمامات أثناء الرحلة.

خفض الحد الأقصى لعدد الركاب لخلق مسافة آمنة من التباعد الجسدي.

تثبيت أجهزة تعقيم اليدين في جميع الحافلات.