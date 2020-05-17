الوزراء: الميكروباصات والتاكسيات وخدمة أوبر غير متوقفة في أيام العيد

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على مسألة وقف المواصلات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن هذا القرار لا يسري على الميكروباصات والتاكسيات وخدمة "أوبر".

وشدد "سعد" على أن الذي سيتم إيقافه خلال فترة العيد هي المواصلات العامة، مثل القطارات والمترو والأتوبيسات، مشيرًا أن السيارات الملاكي مسموح لها بالحركة والانتقال حتى الساعة الخامسة مساءً.

وأكد أن المولات ومحال بيع الملابس والأحذية وصالونات الحلاقة والمحلات الحرفية والأنشطة البشرية غير المتصلة بالأنشطة الطبية والأنشطة الغذائية ستكون مغلقة خلال إجازة العيد.