"الجامعة العربية" تنتقد الموقف الأمريكي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أوضح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت موقفًا سلبيًا تجاه القضية الفلسطينية طيلة السنوات الماضية، وانتقدته الجامعة العربية في أكثر من مناسبة، موضحًا أن أمريكا فرضت نفسها لاعبًا أساسيًا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فواشنطن دائما ما تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية بالكامل.

وأضاف "زكي"، خلال حوار خاص في برنامج "ابن مصر"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتبنيها وجهة النظر الإسرائيلية أمر لا يجوز كونها تريد أن تلعب دورًا وسيطًا فمن المفترض أن تكون محايدة، في حين أن المجتمع الدولي بالكامل يؤيد إقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني تكون عاصمتها القدس.

وانتقد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول المجاورة، معتبره إياها بأنها سياسة مرفوضة تماما، فالسلوك التركي لم يعد يحترم حسن الجوار، وأصبح يطبق سياسة القوى والنار من دول الجوار، وفي لحظة ما سيكون هناك رد فعل بقوة مماثلة على أفعال تركيا، مؤكدًا أن إيران وتركيا تتبنيان سياسة النهش في الجسد العربي.

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن كلا من التدخلات التركية والإيرانية في الشأن العربي أسوأ من بعضهما البعض، لأنهما يتبنيان تكوين ميليشيات شبه عسكرية، لإذكاء الصراعات، او تحويلها من دولة إلى أخرى، لزعزعة الأمن والاستقرار في كامل المنطقة.