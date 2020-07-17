حسام زكي: هناك ربط بين لقاء وزير خارجية تركيا ومبعوث إثيوبيا بأزمة سد النهضة

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن الوضع في ليبيا مقلق بالنسبة للجامعة العربية ولا يتجه للاستقرار، بل يتجه لمزيد من التصعيد الميداني، بحسب تصريحاته.

وقال "زكي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، "إن هذا الأمر لا يصب في مصلحة السلام والاستقرار في ليبيا ولا عموم منطقة شمال أفريقيا"، مؤكدًا أنه امر مزعج للغاية.

وأشار "زكي"، أنهم حذروا من مغبة اعتماد الحل العسكري كسبيل لمحاولة إنهاء الأزمة في ليبيا، مؤكدًا أنها لن تحل إلا من خلال الحوار السياسي الذي ينتج حلولا ليبية خالصة على حد تعبيره.

وأوضح أن هناك من يصر على اللجوء للحل العسكري وأن ذلك أمر في منتهى الخطورة مشيرًا أن الخريطة الدولية تحكمها مجموعة تحالفات ومصالح، مشددًا على أن الجامعة العربية تحرص على مصلحة الليبيين، وأنهم هم الذين يدفعون الثمن في ليبيا.

وشدد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أنه ليس لديه أي شكوك حول طبيعة الدور المصري في ليبيا مضيفًا: "أعلم أن مصر تريد مساعدة ليبيا كما أعلم أن الجزائر تريد مساعدة ليبيا"، مضيفًا: "إن شاء الله أحنا كعرب جميعًا نستطيع نساعدها ونوصل بيها لبر الأمان".

وفي جهة أخرى علق الأمين العام المساعد للجامعة العربية على صورة لقاء وزير خارجية تركيا مع مبعوث رئيس الوزراء الأثيوبي، مؤكدًا وجود ربط بين اللقاء وبين تعثر مفاوضات سد النهضة، مشددا أنه بشكل دبلوماسي يلزمه المعلومات وما تم بين الطرفين في اللقاء، موضحا أنه بشكل منطقي سيربط المواطنين بين اللقاء وأزمة السد.

كان مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي التقى أمس الخميس، بمبعوث رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، تيشوم ويرتو، في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن اللقاء تناول تطوير العلاقات بين البلدين وبحث سبل تعزيزها.

وأكد موقع "تركيا الآن"، أن السلطات التركية تكتمت على تفاصيل اللقاء، في ظل توتر المباحثات المصرية الأثيوبية السودانية بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، وتصاعد الاستعدادات العسكرية التركية في ليبيا التي تقع على الحدود الغربية المصرية.

بينما قالت "وكالة أنباء تركيا" إن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، بحث مع مولاتو تيشومي فيرتو المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الأثيوبي، عددا من الملفات في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة التركية أنقرة.

وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين تركيا وإثيوبيا، إضافة للتطورات الإقليمية وعلى رأسها موضوع سد النهضة.

وفي تغريدة نشرها وزير الخارجية التركي على حسابه الشخصي في "تويتر"، قال تشاويش أوغلو إن اللقاء مع فيرتو كان ناجحا ومثمرا، والبلدان سيعززان الزيارات المتبادلة بينهما، وكذلك الحوار، فضلا عن تعزيز التجارة والاستثمار بينهما.

وعلى صعيد متصل، اعتذرت وزارة المياه والري والطاقة الأثيوبية عن سوء التفسير للتقرير حول البدء بملء سد النهضة، مؤكدة أن المفاوضات بشأن السد ستستمر، في إطار الرد على أنباء زيادة المياه المحتجزة خلف السد.