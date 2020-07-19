وكيل البرلمان: لم نُحدد جلسة رسمية للموافقة على إرسال قوات خارج البلاد

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان لم يحدد حتى الآن جلسة رسمية لمناقشة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات خارج البلاد، متوقعًا أن يصل للبرلمان طلب بتفويض السيسي بحماية الأمن القومي للبلاد غدًا.

وذكر النائب "في ضوء التطورات المتلاحقة فإننا في حالة تأهب وانتظار"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث".

وأوضح "وهدان"، أن الفترة الماضية شهدت تطورات كبيرة، بداية من دعوة البرلمان الليبي لمصر للتدخل، مرورًا بزيارة وفد القبائل الليبية للقاهرة وطلبها التدخل لحماية الأراضي الليبية وأمن مصر القومي، ما عزز الطلب الليبي على المستويين الشعبي والتشريعي حفاظًا على أمن الشعب الليبي ومقدراته وسيادة الدولة الشقيقة.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن لجنة الدفاع والأمن القومي ستعقد اجتماعًا غدًا، لمناقشة تمديد حالة الطوارئ، مصحوبة بكلمة لرئيس الوزراء حتى يسوق مبررات التمديد.

وأشار إلى أن مجلس النواب في حالة تأهب وإجماع شبه كامل في حال طُلب منه تفويض الرئيس السيسي بإرسال قوات خارج البلاد بشأن الأزمة الليبية، وذلك وفقًا للمادة (152) من الدستور التي تنص على " في حال قرار إرسال قوات خارج البلاد فإن ذلك يتطلب موافقة مجلس الدفاع الوطني وأغلبية مجلس النواب بثلثي الأعضاء".

وتابع: "أنا من حزب الوفد المعارض ومؤيد لطلب إرسال قوات مصرية إلى ليبيا"، كاشفًا أن أحد النواب قال اليوم "أنا عاوز أروح بنفسي لليبيا وأدافع عن أمنها وأمن مصر القومي ضد الغزو التركي".