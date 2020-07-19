العلاج عن بعد والزيارات المنزلية وتوصيل الأدوية للمنزل خدمات تتيحها مستشفيات وعيادات مجموعة كليوباترا

أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا عن عدد من الخدمات الطبية التي تقدمها داخل مستشفياتها(القاهرة التخصصي, وكليوباترا, والنيل بدراوي, والشروق) وعيادتها الطبية بالتجمع الخامس والشيخ زايد, والتي يتحدد أبرزها في خدمة الزيارات المنزلية من خلال الاتصال برقم الخط الساخن 19668 وهي الخدمة التي تقدم كل الخدمات الطبية بكافة أشكالها في المنزل من إجراء فحوصات وإشاعات وتحليل وغيره من الخدمات الطبية الأخرى.

ويقوم عليها مجموعة من أكبر الأستشارين والخبراء الذين يكونوا على أعلى مستوى من التعقيم والمجهزين بكافة أجهزة الوقاية والحماية الشخصية, كما تتيح أمكانية الحجز للعيادات الخارجية من خلال موقعها الإلكتروني .

التميز في الخدمة الطبية والأمان في الرعاية الصحية شعار مجموعة كليوباترا في التعامل مع مرضاها

كما تتيح مجموعة مستشفيات كليوباترا خدمة العلاج عن بعد من خلال تطبيق لها على الهاتف المحمول يمكن تنزيله من متجر التطبيقات يتيح مناظرة المرضى عن بعد من خلال مكالمات الفيديو لتحقيق أقصى حماية ممكنة وفي مختلف التخصصات الطبية, والذي يتيح متابعة حالة المريض بصورة مستمرة مع أكبر نخبة من الخبراء والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية.

تغير الصمام الأورطي بعملية التافي دون اللجوء لعملية القلب المفتوح في مدة زمنية قياسية تقنية تتميز بها مستشفيات كليوباترا

كما تنفرد مجموعة مستشفيات كليوباترا بامتلاكها أحدث قسطرة قلبية في مصر والشرق الأوسط والتي تتيح أجراء العديد من التدخلات مثل توسيع الشرايين الضيقه, مع وضع دعامة أو عدم وضعها, إغلاق الثقوب في القلب وإصلاح العيوب الخلقية الأخرى, فتح صمامات القلب الضيقة, إصلاح صمامات القلب أو استبدالها من خلال التقنيات الحديثة مثل التافي TAVI وهي العملية التي تعتبر البديل الحديث لعملية القلب المفتوح والتي يتم فيها تغير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة بعملية التافي دون اللجوء لعملية القلب المفتوح في مدة زمنية قياس و الخروج من المستشفي بعد ٤٨ ساعة.

وكانت مجموعة مستشفيات كليوباترا قد خصصت مستشفى الكاتب, ومستشفى كوينز لاستقبال أي حالات مشتبه في أصابتها بفيروس كورونا لفحصها والتعامل معها لتكون بعيده عن مستشفياتها الأربعة التي تقدم خدماتها الصحية النوعية في المجالات المختلفة, بما يضمن الحفاظ على صحة المرضى والأطقم الطبية داخل تلك المستشفيات. بما يضمن تقديم أفضل خدمات طبية لمرضاها تحقيقا لشعارها التميز في الرعاية الصحية.