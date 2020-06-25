الخدمات الطبية المعاونة.. "جنود مجهولة" في معركة كورونا

رغم اختلاف وظائفهم وتنوعها، لكنهم يقفون على مسافات متساوية في خط الدفاع الأول، وجها لوجه في معركة الكفاح ضد فيروس قاتل لا يرى بالعين المجردة.

لا يمكن لأحد أن ينكر دورهم، فهم من يتعاملون مع حالات كورونا بشكل مباشر، ما قد يعرضهم للإصابة بالفيروس المستجد.

"الوطن" تفتح ملف الخدمات الطبية المعاونة، وترصد في هذه السطور، الأوضاع الصعبة التي يعيشها أفراد التمريض في مستشفيات العزل الصحي والحجر، الذي قد يحرمهم من زيارة ذويهم، أو الإصابة بالفيروس، وهذا ما حدث مع كثيرين منهم، وقد قرروا التبرع ببلازما الدم للمرضى، حرصا على استكمال مسيرة العطاء دون مقابل.

يأملون أن ينتهي الكابوس الذي طبق على أنفاسهم قبل ثلاثة أشهر، وهو حلم تشاركوه بمختلف وظائفهم، بين فنيين الأشعة والتحاليل، وعمال النظافة، وغيرهم ممن يأملون في عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل ظهور الفيروس.