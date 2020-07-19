هتدفع كام كل شهر.. حساب قسط شقة بنظام التمويل العقاري من بنك مصر

طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إعلان لبيع الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في عدد من المشروعات السكنية هي "دار مصر، وجنة، وسكن مصر".

تستعرض "الوطن" في خطوات بسيطة كيفية حساب قيمة قسط الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري التي طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي.

الوحدات المعروضة من الإسكان المتوسط

تم طرح عدد 2271 وحدة لمتوسطي الدخل على المشروعات دار مصر، جنة، سكن مصر، بنظام التمويل العقاري، حيث يتم سداد مبلغ جدية الحجز الذي يتراوح ما بين 40 إلى 80 ألف جنيه، وبعد الحجز والتخصيص، يجب تسديد مبلغ، بحيث يكون مبلغ جدية الحجز والمقدم يساوي 10% من إجمالي سعر الوحدة، كاستكمال لمقدم جدية الحجز، خلال فترة 3 أشهر من غلق باب الحجز الالكتروني.

وبعد شهر يسدد المتقدم 20% من قيمة الوحدة، ليكون بذلك قد قام بتسديد 30% ، والمتبقي هو 70% من قيمة الوحدة يتم تسديدها بنظام التمويل العقاري، أي على أقساط شهرية، لمدة 20 عاما.

خطوات حساب قسط الشقة من بنك مصر

إذا كان قرض التمويل العقاري تم الحصول عليه من بنك مصر، فهناك خطوات بسيطة يمكن من خلالها معرفة قيمة القسط، كالآتي..

الدخول على موقع بنك مصر، وأقصي اليسار، يوجد حاسبة يمكن من خلالها حساب قيمة القرض.

في الخانة الأولي يتم اختيار قرض التمويل العقاري

ثم في الخانة الثانية يتم اختيار مبادرة البنك المركزي.

في الخانة الثالثة يتم كتابة مبلغ أو قيمة الوحدة، أو المبلغ الذي سيحصل عليه المتقدم للحجز، بعد خصم الـ30%.

الخانة الأخيرة كتابة عدد الأشهر

مثال:

إذا كنت حصلت على شقة في مشروع سكن مصر مساحة 106 متر، بسعر 364 ألف جنيه، فأن المتقدم يكون سدد 30% من قيمة الوحدة وهي 109.2 ألف جنيه، ويصبح المبلغ المتبقي 254.8 ألف جنيه، ويتم تقسيمها بقسط شهري ثابت لمدة 240 شهر "20 عام" يصبح القسط الشهري 2133 جنيهًا بالشهر.