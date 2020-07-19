السياحة الخارجية بالبحر الأحمر تسجل صفر إصابات بكورونا

استقبلت فنادق البحر الأحمر، منذ مطلع يوليو الجاري، آلاف السائحين القادمين على متن عدد من رحلات الطيران الخارجية من عدة دول أوروبية، مثل أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا، تزامنًا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية.

وكشفت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن فنادق المحافظة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا بين السائحين الأجانب، سواء المقيمين في الفنادق أو الذين انتهت رحلتهم وغادروا إلى بلادهم.

وأشارت المديرية إلى أن مستشفيات حلايب وشلاتين والقصير لم تسجل أي حالات إصابة بكورونا، فيما سجلت مستشفيي سفاجا ورأس غارب المركزي حالة واحدة لكل منهما، و15 حالة بمستشفى الغردقة العام.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن فرقًا طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي تقوم بالإجراءات الاحترازية والوقائية بمطار الغردقة، حيث يتم إخضاع جميع الركاب للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية وقياس درجات الحرارة، للتأكد من عدم إصابة أي سائح بالفيروس المستجد.

ولفت "مرعي" إلى وجود 6 كاميرات حرارية تقوم بالكشف التلقائي على القادمين بصالات الوصول عن طريق الأشعة، لاكتشاف أي حالات مصابة بارتفاع في درجة الحرارة.