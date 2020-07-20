حظك اليوم الاثنين 20-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز برج القوس بالإبداع، الطموح، الكرم، السخاء، الحس الفكاهي، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر الجديد يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد تميل للتشوش والتبذير والمغامرة وعليك أن تنظم أفكارك ونفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالطمأنينة بسبب حوار إيجابي يجمعك بالبعض.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.