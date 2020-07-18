حظك اليوم السبت 18-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بروح التفائل، ويفضل الكثيرون صداقة مواليد هذا البرج لما يتمتعون به من صدق وخصال حميدة متعددة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك تميل للعصبية والتوتر سريعا وتشغلك ألغاز تحيرك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

لا تطلب ممن تحب طاعة مطلقة، وحاول أن تتفهم مشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.