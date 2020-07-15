حظك اليوم الأربعاء 15-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج القوس قدرا كبيرا من الذكاء في التعامل في الحب والعلاقات الاجتماعية وتعاملاته مع المحيطين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات؛ تستطيع اليوم أن تتقدم بحب وتصلح علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.