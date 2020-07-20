شاكوش لـ "الوطن": كليب غنائي يجمعني بجوهرة وحمادة مجدي قريبا

تدوال عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، صورة تجمع بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش والرقصة جوهرة، مشيرين إلى وجود عمل بينهما قريبا.

تواصلت "الوطن"، مع مطرب المهرجانات، لتوضيح حقيقة وتفاصيل الصورة المنتشرة، حيث أكد قائلا "صورة عادية جدا التقطناها منذ فترة أنا وجوهرة، وهي من العمل الذي يجمعنا أنا وهي وحمادة مجدي، ومن المقرر طرحه خلال أيام، ولكن لا يوجد عمل يجمعني أنا وهي فقط كما ردد البعض".

ونشرت جوهرة منذ أيام صور من كواليس تصوير الكليب عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "قريبًا، لا أستطيع الانتظار، هذه الأغنية ستقتل الأرض أقسم لكم، أطول تصوير في حياتي، ولكن هناك الكثير من المرح، نحن متحمسون للغاية، لنريكم الدقة".