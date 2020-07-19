وزارة العدل: أتحنا تطبيق "أرغب في عمل توكيل" في القاهرة والجيزة

قال المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، إن وزارة العدل لا تكل في توفير الخدمات قدر المستطاع للتيسير على المواطنين، خاصةً في القطاعات الجماهرية، مثل الشهر العقاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on": "أتحنا خدمتين للمواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حيث قمنا بعمل تطبيق جديد على المحمول وهو أرغب في عمل توكيل، للهواتف أندرويد، يوضح كثافة المكاتب المحيطة بمستخدم التطبيق، وذلك للفروع المميكنة".

وتابع أن هذا البرنامج يحتوي على عدة خدمات، مثل المحررات الموثقة ومحاضر التصديق على التوقيعات وطلبات الاطلاع، كما يمكن اختيار يومًا محددًا للذهاب إلى الفروع المميكنة.

وأردف: "أتحنا هذا التطبيق على القاهرة، الجيزة، والإسكندرية، وهو تطبيق لحجز الموعد، وهو مقسم على 3 فترات، وقسمنا عدد المواطنين على هذه الفترات لمنع التكدس".