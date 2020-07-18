"العدل" تنظم تدريبا لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل بالقضاء

يعقد مركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل قضاة بالمحاكم الابتدائية، والبالغ عددهم 691 قاض، وذلك بمقر المركز بالعباسية وبديوان الوزارة، وتمّ تقسيمهم إلى 4 مجموعات تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للتعايش مع فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة العدل بأهمية التدريب المستمر للقضاة وإعدادهم إعداداً راقيا يؤهلهم إلى المواقع الجديدة في عملهم.

جدير بالذكر أنَّ مدة الدورة أسبوعين لكل مجموعة، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى القضاة الجدد، وصقلهم بالمهارات اللازمة في عملهم القضائي، وتأهيلهم عن طريق المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، ويشمل منهج الدورة الموضوعات القانونية الجنائية والمدنية والإجرائية، فضلاً عن الموضوعات المستحدثة التي تتعلق بمهارات اتخاذ القرار وإدارة الوقت وصياغة الأحكام وتسبيها، والتي تثري قدرات القاضي وتنمي ملكاته الفنية والإدارية، ويحاضر في تلك الدورة نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والتفتيش القضائي.