حزب العدل: مصر تتحرك بشرعية في ملف ليبيا بتفويض من برلمانها وشعبها

قال حزب العدل إن مصر تسير في الملف الليبي بخطوات ثابتة وهادئة وواثقة، حافظت خلالها على محددات وركائز السياسة الخارجية المصرية والأمن القومي العربي، ولم تتراجع، عن الثوابت الأخلاقية للدولة المصرية، التي كانت وستظل ركيزة للأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وأوضح الحزب في بيان أن نجاح مصر في الملف الليبي لم يقف عند تحركات سياسية وعسكرية أربكت حسابات العديد من الدول الطامعة في وضع أقدامها في ليبيا، وإنما امتد هذا النجاح إلى بناء موقف شرعي وأخلاقي يستهدف الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي أيضا، وهو ما مكن مصر من إقامة تحالفات وتوافقات دولية حول أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية والتي تستخدم ميلشيات المرتزقة المسلحة والتنظيمات الإرهابية لتحقيق أهدافها، على حساب استقرار ليبيا وعلى حساب أمن الإقليم ككل.

وأعلن الحزب تأييده الكامل للقيادة السياسية والقوات المسلحة، في أي قرارات وتحركات تستهدف حماية الأمن القومي والمجال الحيوي لمصر على جميع المحاور والجبهات، منطلقين في هذا التوجه من ثقة مطلقة في عدالة ومشروعية مواقف وتحركات الدولة المصرية.

وأشاد الحزب باللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي، مؤكدا على أن مصر تتحرك في الملف الليبي من منطلق أخلاقي متجرد من أية أطماع في ثروات الشعب الليبي ومقدرات بلاده.

وشدد على أن مصر تستهدف تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي والدخول في مسار سياسي يعيد إلى ليبيا وحدتها ويقضي على كل مخططات تقسيمها ونهب ثرواتها، إلى جانب الحفاظ على الأمن القومي العربي ضد أية تحركات تشكل تهديدا مباشرا.

وأكد الحزب أن مصر دولة سلام لا تعتدي على أحد ولا تؤذي أحد، فجيشها الأقوى في المنطقة وأفريقيا هو جيش رشيد يحمي ولا يعتدي، منوها إلى أن مصر تتحرك في هذا الملف بشكل شرعي من خلال تفويضين، الأول تفويض سياسي من البرلمان الليبي الذي يعد الكيان السياسي المنتخب من قبل الشعب الليبي، والثاني تفويض شعبي من القبائل الليبية.