التعليم العالي: نجري اختبارات لـ"سوفاليدي" لعلاج فيروس كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إنه يتم تجربة دواء "السوفالدي" لعلاج فيروس كورونا في اللجنة الأخلاقية بجامعة عين شمس، موضحا أن الفيروسات عبارة عن عائلات، والتركيبة العائلية لكورونا والتي هي rna مثل تركيبة فيروس سي.

وأضاف "خطاب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن صحف عالمية تتحدث عن دواء رخيص وتأثيره ناجح للوفيات، "لو الدوا ده نجح هيبقى فخر إنه طالع من مصر"، لافتا إلى أن الشيء المطمئن أن المواطنين لن يجدوه في الصيدليات حاليا حتى لا يتكالب عليه المواطنين ويؤثر على احتياجات مرضى فيروس سي.

وأشار إلى أن الدواء سيكون متوفر في مراكز البحث ومستشفيات عين شمس والعزل، "سمعت وعد من الشركة المنتجة للدواء هتنزله للمرضى المصريين مجانا من الجهات المسؤولة"، مؤكدا أن استخدام "سوفالدي" حاليا مقتصر على مستشفيات العزل وعلى نطاق ضيق بين الأطباء.