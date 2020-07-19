إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل صفوف نواب البرلمان

أعلن النائب أحمد فرغلى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن محافظة بورسعيد، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب فرغلى رسالة مقتضبة الأهالى دائرته قائلا: "الحمد لله علي كل حال.. قدر الله وما شاء فعل.. إيجابي كوفيد 19".

تأتي إصابة النائب أحمد فرغلى بعد إصابات عديدة داخل البرلمان بين صفوف النواب علي مدار الشهور الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.