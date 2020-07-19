رئيس التحرير

محمود مسلم

إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل صفوف نواب البرلمان

كتب:

محمد طارق
10:22 م | الأحد 19 يوليو 2020
النائب أحمد فرغلى

النائب أحمد فرغلى

أعلن النائب أحمد فرغلى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن محافظة بورسعيد، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب فرغلى رسالة مقتضبة الأهالى دائرته قائلا: "الحمد لله علي كل حال.. قدر الله وما شاء فعل.. إيجابي كوفيد 19".

تأتي إصابة النائب أحمد فرغلى بعد إصابات عديدة داخل البرلمان بين صفوف النواب علي مدار الشهور الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.

 

اقرأ المزيد:

الناظر عن فيروس كورونا: نستعد لوداع ضيف ثقيل.. سيصبح من ذكريات الماضي

منذ بدء الجائحة.. تعافي 550 من فيروس كورونا بعزل التأمين الصحي ببنها

عمرها 83 عاما.. تعافي مسنة من فيروس كورونا بالشرقية

وزيرة الصحة: "محدش عارف" موعد ذروة فيروس كورونا في مصر

"فوجي" اليابانية تبدأ في الكويت تجارب عقار "أفيجان" لعلاج فيروس كورونا