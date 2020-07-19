مساعد وزير العدل: إتاحة خدمة الاستعلام عن سريان التوكيل إلكترونيا

قال المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، إن الوزارة أطلقت بوابة مصر الرقمية، حيث أتيح عليها 14 خدمة توثيق، منهم خدمة توكيل وإقرارات، منها توكيلات عامة وإدارة سيارة وعقد بيع سيارة وهكذا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on": "هناك ديباجات موجود للـ12 خدمة وندخل أطراف التوكيل، وهذه الديباجات او الصيغ الثابتة لإتاحة استلامها في وقت قصير، وعندما ندخل الأطراف يتم التقدير الرسمي ويتم الدفع عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية".

وتابع: "مجموعة التوكيلات دي، هي أكبر توكيلات مطلوبة في الشهر وتمثل أكثر من 70% في خدمات التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، وأصفنا إليها اكتب محررك، التي هي عبارة عنها كل معاملات التوثيق، من خلال رقم كودي يُراجع في المكاتب المميكنة على أن يتم السداد في الفرع".

وأشار، إلى أنه تم إضافة خدمة الاستعلام عن سريان التوكيل إلكترونيا، مثل شراء المركبات والعقارات، حيث جرى تطبيقه في مكاتب شمال القاهرة المميكنة، وبورسعيد بشكل تجريبي.