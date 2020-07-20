حسام داغر عن مسرحية "صباحية مباركة": "مستنيكم في العيد"

يواصل الفنان حسام داغر، بروفات مسرحية "صباحية مباركة" مع الفنان أشرف عبدالباقي، والمقرر عرضها خلال عيد الأضحي.

ونشر"داغر" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" موعد عرض المسرحية، وعلق عليها قائلاً، "مستنيكم في العيد الحمدلله التوفيق من عندك يا رب".

المسرحية من بطولة على ربيع وحسام داغر وأحمد سلطان وسليمان عيد، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وإخراج أشرف عبدالباقى .