فنانون يتفاعلون مع إليسا بعد إعلانها عن صعوبات مشوارها الفني

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا عن اسم البومها الجديد الذى أختارت له أسم "صاحبة رأي".

وقالت "إليسا" عبر صفحتها عن أسم الألبوم :"أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو "أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري" اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي".

وتفاعل عدد من الفنانين بكلمات إليسا والتي أثني عليها الجميع

حيث علقت نوال الزغبي عبر تويتر "كل سنينك صحة ونجاح

فيما كتب باسم مغنية، "نجحتي لأن أعمالك تشبه الناس وتشبه الحارة والأرض والحب الحقيقي.عدا عن كفاحك وعفويتك التي تتمتعي بهما"

وقال الاعلامي نيشان "‏لا بد أنها كانت رحلة ممتازة! مقدر لك أشياء أكبر وأفضل... ‏ تألقي في مجدك لأنك اكتسبتي هذا النجاح مع الألوان الطائرة!"