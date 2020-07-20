بعد ترقيته أمس.. وفاة اللواء مدحت السقا مساعد المدير بقطاع الأمن العام بسيناء اثر أزمة قلبية

توفي اللواء مدحت السقا، مساعد المدير بقطاع الأمن العام بسيناء، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء تأدية عمله بمحافظة شمال سيناء.

كان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أصدر قرارا أمس بتصعيد اللواء مدحت السقا لمنصب وكيل الإدارة العامة للأمن بقطاع الأمن العام، وكان من المقرر أن يتسلم مهام منصبه الجديد خلال أيام.

جدير بالذكر، أن اللواء مدحت السقا كان يعمل في مديرية الأمن بجنوب سيناء منذ 10 سنوات، وتدرج في عدة مناصب بمديرية الأمن حيث شغل منصب رئيس فرع البحث الجنائى خليج العقبة، ثم مفتش الأمن العام بجنوب سيناء، ثم رئيس فرع الأمن العام بجنوب سيناء، ثم مدير إدارة البحث الجنائي، وأخيرا مساعد المدير بقطاع الأمن العام بسيناء.