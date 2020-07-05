بعد إغلاق دام 7 سنوات.. إعادة فتح طريق مديرية أمن جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إعادة فتح طريق مديرية أمن جنوب سيناء أمام المارة والسيارات بعد إغلاق دام 7 سنوات.

وقال فودة إنه في إطار خطة الدولة لإعادة فتح المحاور المرورية والشوارع الرئيسية، جرى فتح طرق عدة بجنوب سيناء أهمها طريق البحث الجنائي خلف قسم شرطة شرم الشيخ وإزالة الحواجز الخرسانية.

وأضاف أنه عقد لقاء مع اللواء محمد خريصة مدير الأمن، لبحث إعادة الطرق الرئيسية المغلقة وجرت الموافقة على فتح جميع الطرق الحيوية ومنها طريق المحافظة الرابط بين قرية الجبيل والمدينة وهو أحد أهم المحاور المرورية في مدينة الطور وقد أغلق منذ فترة عقب الهجوم الإرهابي على مديرية الأمن.

وأشار إلى أنه جرى إعادة فتح طريق الكنيسة بحي الأمل، مؤكدا إزالة جميع الحواجز الخرسانية المحيطة بالمديرية، موضحاً أن المحافظة تعيد تأهيل هذه الطرق ورصفها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن شارع مديرية أمن جنوب سيناء أغلق منذ اكتوبر عام 2013، عقب الهجوم على مديرية أمن جنوب سيناء والذي أسفر عن مصرع أمين شرطة وإصابة عدد من الضباط والأمناء.