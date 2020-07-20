إيهاب توفيق يستأنف نشاطه الفني بحفل في تونس

طار الفنان إيهاب توفيق إلى تونس لإحياء أول حفل غنائي له بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

ومن المنتظر أن يقضي إيهاب توفيق فترة الحجر الصحي بأحد الفنادق بمدينة "الحمامات"، استعداد لحفله الغنائي الذي سيقام يوم السبت الموافق 25 يوليو بالمدينة التونسية.

يذكر أن المطرب المصري انتهى منذ أيام من تصوير كليب أغنيته الجديدة "هي دنيا"، والتي من المقرر أن تطرح بعد أيام، وهي من كلمات عوض بدوي وألحان أشرف سالم.