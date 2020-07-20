قبل افتتاحه رسميا.. 10 معلومات عن المجمع الصناعي الجديد جنوب الأقصر

تفقد المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أمس الأحد، مقر المجمع الصناعي الجديد بمنطقة البغدادي الصناعية، وذلك تمهيدًا لتشغيله عقب الانتهاء من إنشائه لتوفير 206 وحدات صناعية للمستثمرين بجنوب الصعيد.

واستعرضت "الوطن"، أبرز المعلومات الدائرة حول نطاق المجمع الصناعي المقام على أرض الأقصر بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار اهتمامه الخاص بتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

1- يقع المجمع داخل المنطقة الصناعية بقرية البغدادي التابعة لمركز ومدينة البياضية، الواقعة جنوب الأقصر.

2- بلغت تكلفة إنشاء المجمع الصناعي بالبغدادي 716 مليون جنيه بالإضافة إلى 100 مليون جنيه مرافق وقام على مساحة 206 أفدنة.

3- جميع الوحدات كاملة المرافق من كهرباء ووحدة إطفاء ومياه وصرف لداخل الوحدة لخدمة المستثمر على أكمل وجه حيث يقوم الشاب المستثمر بإدخال ماكيناته فقط ثم العمل مباشرة، ويحتوي المجمع على بنك ومسجد ومبنى إداري.

4- تم إنشاء المجمع على يد عدد من الشركات المدنية تحت إشراف إدارة الأشغال بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

5- من المقرر أن يوفر المجمع فرص عمل لنحو 4 آلاف شاب للعمل في الأنشطة الهندسية والكيماوية والغذائية ومواد بناء والتعدين.

6- تتراوح مساحات الوحدات في المجمع ما بين 432 مترا و384 مترا، والوحدات 384 المساحة المغطاة منها 240 مترا المكشوف منها 144 مترا تستخدم للشحن والتفريغ.

7- الوحدات التي تبلغ مساحتها 432 مترا المساحة المغطاة منها 270 مترا بالإضافة 162 مترا مكشوفة.

8- يبلغ سعر القيمة الإيجارية للمتر الواحد 20 جنيها شهريًا بالإضافة إلى 7 جنيهات ونصف للصيانة والنظافة وأعمال الترميم يتم تحصيلها شهرياً.

9- يمكن للشاب المستثمر بدأ الاستئجار من 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة 10 مرات كما يمكن له أن يستأجر حتى 8 وحدات.

10- يمكن للشباب الإطلاع على خريطة الاستثمار الصناعي، والتقدم للوحدات عبر موقع الهيئة الإلكتروني، أو التوجه لفرع هيئة التنمية الصناعية المتواجد داخل المحافظة.