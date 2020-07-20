بـ "35 جنيها".. أكسفورد ستعرض نتائج لقاحات كورونا اليوم

قال مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد في بلجيكا، إن جامعة أكسفورد ستعلن اليوم الاثنين، عن نتائج نهائية للقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كون إعلان نتائج اللقاح تُعلن بعد ثلاثة مراحل تجريبية فضلًا عن اختباره على عدد كبير من البشر.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن بلجيكا من الدول التي ساهمت في تطوير اللقاح، مؤكدًا أن خطوط الإنتاج ستبدأ فورًا في إنتاج اللقاح الجديد لكورونا حال الإعلان عنه.

وأشار إلى أنه من المتوقع توزيع الجزء الأول من إنتاج اللقاح على المنظومة الطبية حول العالم، وعندما سيصل اللقاح مصر سيتراوح سعره بين 30 إلى 35 جنيهًا، وحق إنتاج اللقاح سيمنح لأكثر من شركة ليكون متاحًا في العالم.