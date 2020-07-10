منح درجة الدكتوراه للباحث إبراهيم أحمد موسى

حصل الباحث إبراهيم أحمد موسي اخصائى التخدير والعناية المركزة بمستشفى الأقصر الدولى على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف عن رسالته بكلية طب جامعة جنوب الوادي والتى حملت عنوان "تأثير ضخ الديكسميديتودين الوريدي في المرضى الذين يخضعون لجراحة القلب المفتوح على مستوى انترلوكين 6 والكورتيزول في البلازما".

وضمت لجنة الإشراف على الرسالة كلا من الاستاذ الدكتور حمدى عباس أستاذ التخدير والعناية المركزة وعلاج الآلام بكلية طب اسيوط والاستاذ الدكتور عبادى عبداللاه أستاذ التخدير والعناية المركزة بكلية طب جامعة جنوب الوادي والدكتورة سناء شاكر استاذ مساعد الباثلوجيا الإكلينيكية بكلية طب جامعة جنوب الوادي والدكتور أحمد يوسف مدرس التخدير والعناية المركزة بكلية طب جامعة جنوب الوادي.

كما ضمت لجنة الحكم والمناقشة الأستاذ الدكتور حمدى عباس والأستاذ الدكتور حمدى سعيد وصلاح مصطفى.