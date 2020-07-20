صندوق النقد يعلن تخوفه من ظاهرة نسب تسرب الأطفال من التعليم

أعربت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن قلقها من ظاهرة تسرب الأطفال من التعليم بسبب غياب رقمنة التعليم في ظل جائحة فيروس كورونا، مشددة على ضرورة تقليص الظاهرة عبر بناء وتقوية البنية التحتية لقطاع التعليم، حيث إن تفويت فرص الاستثمار التكنولوجي في التعليم يقلل من القدرات الانتاجية للدول خلال السنوات المقبلة.

وأضافت "جورجيفا"، خلال حوارها في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث": "أنا قلقة حيال ما يحدث لأطفالنا، نحن نعرف أننا نخسر في العملية التعليمية لأن التلاميذ لا يذهبون للمدارس، لكن حينما تكون لدينا قدرات قوية تعتمد على الإنترنت تتيح لنا الانتقال من التعليم بالفصل للتعليم عبر الإنترنت لن يكون الوضع الحالي مأساة كبيرة".

وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، أن البلدان التي لا تمتلك هذه القدرات قد تخسر قدراتها الإنتاجية المستقبلية، فالأطفال وبالأخص الفتيات ما إن يتغيبوا عن المدرسة، قد لا يعدن إليها مجدداً لذا عليكم اعتبار ذلك أولوية، موجهه نصيحتها في الوقت ذاته للحكومات عامة لا سيما النامية والناشئة بضرورة الاهتمام وبعناية كبيرة لتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعربت عن قلقها في حال عدم حصول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدعم اللازم من قبل الحكومات، "نحن قلقون إذا تم سحب الدعم، فقد نرى العديد من حالات الإفلاس خصوصا بين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فنحن نعتقد أن معدلات الإفلاس قد تتضاعف ثلاث مرات في غياب الإجراءات المساندة".