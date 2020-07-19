"النقد الدولي": مصر تستخدم تمويل الصندوق بمنتهى الحكمة

أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بالإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية، حيث تعاملت الحكومة بسرعة مع أزمة كورونا لحماية المواطنين وحماية الاقتصاد في الحد ذاته.

وأضافت "جورجيفا"، خلال مقتطف من حوارها مع "القاهرة الآن"، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية "العربية الحدث"، والذي سيعرض كاملا اليوم الأحد، أن مصر تستخدم تمويل صندوق النقد بمنتهى الحكمة، ووصفت السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي بالملائمة: "البنك المركزي المصري طبق سياسات نقدية ملائمة لمواجهة أزمة كورونا".

وأكدت أن مجموعة العشرين قدمت رعاية للدول الأكثر فقرا، حيث إن هناك أكثر من 40 دولة منحت فرصة لتعليق فوائد ديونها، كاشفة أن صندوق النقد والبنك الدوليين طالبوا بتعليق خدمة الدين للدول الأكثر فقرا.