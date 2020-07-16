النقد الدولي يحذر: إفلاس شركات صغيرة ومتوسطة قد يزيد 3 أضعاف في 2020

حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم، من أنّ معدل إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم قد يتضاعف 3 مرات هذا العام في غياب الدعم الحكومي الكافي، ما يهدد بوقف الانتعاش الاقتصادي ويسبب عدم الاستقرار المالي.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أنّ تحليل أجري في 17 دولة، أشار إلى أنّ حالات إفلاس الشركات قد ترتفع إلى 12% من 4% قبل تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشف التقرير عن أنّ إيطاليا قد تشهد أكبر زيادة في أعداد الشركات المفلسة بسبب انخفاض كبير في الطلب الكلي ووجود عدد كبير من الشركات في قطاعات من الإنتاج في صناعات تعتمد على تواصل بين البشر.

وأوضح الصندوق، أنّه في دول مجموعة العشرين، مثلت إجراءات مثل الإعفاء الضريبي ومساهمات الضمان الاجتماعي والمنح ودعم في القروض وأسعار الفائدة، حافزًا قويًا ضد حالات الإفلاس.

وأشار الصندوق، إلى أنّ معدلات الإفلاس في قطاع الخدمات قد ترتفع بأكثر من 20 نقطة مئوية خاصة في الخدمات الإدارية والفنون والترفيه والتعليم، موضحا أنّ الأنشطة الأساسية مثل الزراعة والمياه وتجميع النفايات قد لا تشهد سوى زيادة طفيفة في معدلات الإفلاس.

وأضاف صندوق النقد الدولي أنّ أكثر من ثلث الشركات الصغيرة في كندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تواجه حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية الانتعاش مرة أخرى أو تتوقع الإغلاق نهائيًا خلال العام المقبل.

وعلى صعيد آخر، ذكرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أنّ التكاليف المالية لدعم الشركات كبيرة وأن ارتفاع مستويات الديون يشكل مصدر قلق كبير.