مجدي بدران يكشف سر تفوق مصر على أمريكا في أزمة كورونا: الأمر ليس صدفة

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن العالم في صراع مستمر مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهناك سباق محموم لسرعة إنتاج لقاح أو تطعيم ضد كورونا.

وذكر أن هناك 140 تطعيم في مراحل التجارب منها 23 تطعيم في طور التجارب السريرية ، وأربعة لقاحات مصرية في الطريق، وذلك خلال حواره على شاشة "الفضائية المصرية".

وأضاف "بدران"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعد أكثر دولة متضررة من فيروس كورونا، كونها أعلى دول العالم في الإصابات بعد تسجيل 3.8 مليون إصابة، والأعلى عالمياً في الوفيات حيث سجلت 142 ألف حالة وفاة، موضحًا أنه حدث انهيار غير متوقع في المنظومة الصحية أمام فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك انخفاض 15 سنة في متوسط مستوى العمر في الإصابات في أمريكا حالياً ، وهذا يهدد الشباب و الأطفال، و الذين ربما تكون أعراضهم أخف من المتقدمين في العمر ، لكنهم يهددون المجتمع بزيادة معدلات انتشار الفيروس، مؤكدًا أن هناك ميل لعدم استخدام الكمامة في الشارع الأمريكي، والبعض هناك يراها ضد فتح الاقتصاد.

وأشار إلى أن البعض جعل الكمامة في الولايات المتحدة رمزا سياسياً ، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرفض استخدام الكمامة، ولم يرتديها سوى مرة واحدة والملايين يقلدونه ، فضلًا عن أن هناك مظاهرات ضد الكمامة فى أكثر من ولاية أمريكية.

ووجه بدران، نصائح للمواطنين لحين خروج لقاح للفيروس، بأن يتلزموا بالكمامة وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي وعدم التزاحم في المصايف والحد من الزيارات، كما ذكر أن العالم ما زال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، ربما يسترد الفيروس عافيته في الشتاء المقبل أو يطور نفسه أو يتحالف مع فيروس الأنفلونزا الذى يقتل 500 ألف من البشر كل عام.

وأشار إلى أن الوضع في مصر جيد جداً ، وعلى كل مواطن من ال100 مليون في مصر الحفاظ على هذا الوضع الجيد، فالقيادة السياسية في مصر كانت سباقة في المبادرة بالإجراءات الاحترازية تحسباً للكورونا مبكراً، كما أن مبادرة 100 مليون صحة قطعت الطريق أمام الكورونا باكتشاف وعلاج الأمراض المزمنة التي تبين بعد ذلك أن الفيروس يستهدفها، وأن 95% من وفيات الكورونا كوفيد-19 بسبب الأمراض المزمنة، و هاتان الخطوتان منعتا الفيروس من انتهاج السيناريو الأمريكي في مصر، وهذا الأمر لم يكن صدفة.