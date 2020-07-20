ضبط شاب قتل جاره ببولاق الدكرور.. وأسرة المجني عليه تحرق منزل المتهم

تمكنت مباحث الجيزة، من إلقاء القبض على شاب لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات بينهم، بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن أسرة المجني عليه أضرمت النيران في شقة المتهم، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وضبط المتهم، وتحفظت عليه وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بمقتل شاب يدعى "سيد" 37 سنة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه نشبت مشاجرة بينه وبين جاره، بسبب خلافات الجيرة، فتعرض المجني عليه للاعتداء على يد جاره مما أسفر عن مقتله، وهو ما دفع أفراد أسرته لإشعال النار بمسكن المتهم.