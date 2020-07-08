"عاشرها وتهرب من زواجها".. تفاصيل جريمة قتل شاب على يد فتاة بفيصل

"جثة فى جوال" كشفت عن علاقة علاقة غير شرعية بين شاب وفتاة، انتهت بجريمة بشعة، ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالسويس أن شابا كان على علاقة عاطفية بفتاة تطورت إلى علاقة غير شرعية وعاشرها معاشرة الأزواج لمدة عام، ووعدها بالزواج وبدأ يتهرب منها، ما دفع الفتاة للاستعانة بشابين واستدرجوا الضحية وقتلوه ووضعوا جثته في جوال في أرض زراعية بمنطقة فيصل بالسويس، وكشفت القوات ملابسات الجريمة التى بدأت في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية وانتهت في السويس.

ألقي القبض على المتهمين وتم التحفظ عليهم، وإحالتهم لجهات التحقيق.

تفاصيل الجريمة المروعة التى كشفت عنها أجهزة الأمن بالسويس أن بداية الواقعة كانت تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من (مزارع - مُقيم بدائرة القسم) بالعثور على جثة شخص داخل جوال مُلقى بجوار أرضه.. بمجرد تلقى البلاغ.. انتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة فى حالة تيبس ووجود آثار خنق حول الرقبة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالسويس، وبدأت القوات فى فحص بلاغات التغيب والخطف وأسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجنى عليه (عاطل - مقيم بدائرة مركز شبين الكوم بالمنوفية) مُبلغ بغيابه بمركز شبين الكوم بالمنوفية، وباستدعاء والده تعرف على الجثة وقرر بمغادرة نجله مسكنهما متوجهاً لمحافظة السويس للعمل بمنطقة السخنة.

وبدأت القوات فى تتبع خط سيره وهاتفه المحمول وتبين من خلال التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل - سائقان).. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وقررت السيدة بسابقة ارتباطها بالمجنى عليه وإتفاقهما على الزواج إلا أنه لم يحقق وعده، فعقدت العزم على التخلص منه، وأضافت باستعانتها بالمتهمين الآخرين لتنفيذ مخططها، حيث قامت باستدراج المجنى عليه من محل إقامته بمدينة شبين الكوم بالمنوفية واستضافته بمسكنها وقامت بدس أقراص مخدرة له فى الطعام، وعقب فقده الوعى حضر المتهمان وقام أحدهما بخنقه باستخدام قطعة قماش فأودى بحياته، وعقب ذلك قاموا بوضع جثته داخل جوال ونقلها بسيارة ملاكى "ملك أحدهما" وتخلصوا منها بإلقائها بمكان العثور، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (2 هاتف محمول "خاصين بالمجنى عليه"- السيارة والإيشارب "المستخدمان فى ارتكاب الواقعة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.