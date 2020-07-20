بعد تأجيل زيارته.. رئيس الوزراء العراقي يطمئن على صحة الملك سلمان

أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم، تلقي الأخير بتضامن وتفاعل أخوي، نبأ تعرض الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لوعكة صحية طارئة.

وذكر بيان حكومي، "مع وجود موعد مسبق لزيارة الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، تقرر تأجيل الزيارة لأقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده في اتصال هاتفي مع ولي العهد محمد بن سلمان، تمنياته الحارة للملك سلمان بن عبدالعزيز بموفور الصحة والسلامة وللشعب السعودي الشقيق دوام الازدهار والسلام.