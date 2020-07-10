فودة: افتتاح فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ العام الدراسي الجديد

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن جامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ سوف يجري افتتاحها العام الدراسي الجديد 2020/2021، موضحا أنه جرى إنهاء أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق من مياه وصرف صحي وطرق.

أضاف أن العمل علي قدم وساق لإنهاء فرع الجامعة بمدينة رأس سدر وافتتاحه هذا العام ايضا، مؤكدا أن مقر الجامعة الرئيسي بمدينة الطور عبارة عن خلية نحل وجاري استكمال أعمال اللاند سكيب والتشطيبات النهائية.

وقال انه تفقدا اللمسات النهائية للأعمال الجارية والمنتظر الانتهاء منها خلال ساعات أمس والمتمثلة فى رصف عدد من الطرق المحيطة والجانبية بكل من الموقعين فضلا على حارات التهدئة والمشايات وأعمدة الإنارة وأعمال التجميل واللاند سكيب والتشجير، واكد المحافظ أن جامعة الملك سلمان جامعة دولية مصممة على أحدث الطرق التكنولوجية الحديثة.

واكد في تصريحاته أن عام 2020/2021 سوف يشهد تطور كبير في مجال التعليم علي مستوي المحافظة حيث من المقرر افتتاح المدرسة اليابانية بشرم الشيخ العام الدراسي القادم، وهي تضم كافة مراحل التعليم الأساسي منذ الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، وهي طفرة فى مجال التعليم على أرض المحافظة وهو ما يصب فى مصلحة المواطن على أرض مدينة شرم الشيخ بصفة خاصة وأهالي المحافظة بصفة عامة.

جدير بالذكر أن جامعة الملك سلمان، أول جامعة متكاملة، تقام بجنوب سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان، موزعة على 3 مدن هي الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، ويمكنها استيعاب نحو 20 ألفا و500 طالب، تهدف الجامعة إلى تأهيل وتخريج كوادر بشرية في مختلف مجالات العلوم الأساسية والإنسانية، على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراة والعمل على نشر الوعي في جميع مجالات العلوم التطبيقية والإنسانية، وجذب الكفاءات العالمية لتوطين ونقل التكنولوجيا لإنتاج بحوث تؤهل للريادة العلمية.تتنقسم كليات الجامعة على ثلاث مدن، مدينة الطور تشمل 7 كليات، وهي (كلية الهندسة، والعلوم والمياه وعلوم البحار، والصناعة والتكنولوجيا، والطب، والصيدلة، والتمريض)، بالإضافة إلى إدارة الجامعة، وسكن للطلبة، والملاعب، والمباني المساعدة. مدينة رأس سدر: تضمن 4 كليات، وهي (كلية الزراعات الخاصة، وكلية العلوم المالية والإدارية، وكلية العلوم المجتمعية، وكلية الطب البيطري)، بالإضافة إلى سكن للطلبة.مدينة شرم الشيخ: يشمل 5 كليات، وهي: (الألسن واللغات، والسياحة والفنادق، والعمارة، والإنتاج الإعلامي، والفنون والتصميم)، بالإضافة إلى سكن للطلبة.