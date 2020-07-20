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محمود مسلم

القوى العاملة: تحويل 9.5 مليون جنيه مستحقات 348  مصريا غادروا الأردن

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الوطن
09:50 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن استطاع بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن تحويل مستحقات 348 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية  ، وقد بلغت المستحقات 593 ألف دولار، أن ما يقرب من 9 ملايين و548 ألفا و300 جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعاً بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، وذلك تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل . 

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك من المستشار العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى، ناشد  فيها جميع  المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودا على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا ، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات . 

وفيما يلي اسماء المستحقين :

 

القائمة الثالثة  ( 2020/07/19 )المواطنون المستحقون صرف مستحقاتهم لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - الأردن

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