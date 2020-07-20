السفارة المصرية بأبوظبي تخصص الخميس المقبل لأصدار وتجديد جوازات السفر  واعتماد عقود العمل

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح التقرير المعروض علي الوزير من الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى، أنه تيسيرا علي المواطنين المصريين بمدينة العين يستقبل النادي المصري وفدًا قنصلي من السفارة المصرية بأبوظبي الخميس المقبل الموافق 23 يوليو الجاري في الفترة من الساعة 11 صباحا وحتى السابعة مساء ، وذلك لإتمام المعاملات القنصلية، والتي تتمثل في إصدار وتجديد جوازات السفر ، وإصدار التوكيلات بأنواعها ، والتصديق علي الوثائق الرسمية ، واستلام الجوازات الجديدة والتي تأكد وصولها لمقر السفارة .

كما يستقبل المكتب الثقافي خدماته التي تتمثل في توثيق الشهادات الدراسية ، واستلام مستندات امتحان تحديد المستوي والدور الثاني (أبناؤنا في الخارج - تربية وتعليم ) ، وتسليم شهادات النجاح لجنة العين، أبناؤنا بالخارج - تربية وتعليم ،واستلام المستندات الخاصة بصحة الشهادات .

أما خدمات المكتب العمالي تتمثل في ختم المستشار العمالي علي شهادات استمرارية العمل ، لمن يهمه الأمر ، وتجديد عقود العمل .