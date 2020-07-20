red on يعلن انطلاق starzly من دبي إلى العالم

أعلن الفنان والمنتج REDONE إطلاق تطبيق "starzly" من دبي الى العالم أجمع، داعياً الجمهور في الوطن العربي والعالم الى التواصل عن قرب مع نجمه المفضل من مشاهير الوطن العربي والعالم المنضمين والواثقين بالتطبيق، الذي يعتبر أول منصة عربية تضم مشاهير من العالم العربي، والذين يقدمون تهنئات إلى جمهورهم.

وأبدى المنتج انادر خياط الشهير بـ REDONE، في بيان، عن ثقته الكبيرة بمحتوى تطبيق "starzly" معتبره حلقة وصل فريدة وملموسة للتواصل بشكل مباشر بين الجمهور ومشاهيرهم المفضلة، ويوثق الصلة بينهم، وهو أمر مبتكر ويحمل أفكاراً أسعدت من بدأ باستخدام التطبيق الذي يضم أسماء كبيرة وهامة من نجوم ومشاهير الوطن العربي من مطربين وممثلين وشعراء وإعلاميين ورياضيين ومشاهير من كافة المجالات.

ومن جهته، أكد رئيس ومؤسس تطبيق "starzly" السيد "Badr Kashibal" أن التطبيق يضم الآن أكثر من 280 نجما من نجوم العالم العربي، وسوف ينضم إلينا ايضاً خلال الفترة المقبلة 360 فنان وفنانة من نجوم الفن في هوليوود، وبوليوود، وأوروبا لننتقل بعدها إلى العالمية، موضحاً وبكل ثقة -رغم المنافسة- أنهم يعملون على تأسيس قنوات آمنة للتواصل مع المشاهير، بوجود فريق عمل كبير يهتم ويتابع معايير الأمان الإلكتروني والخصوصية والخدمة المميزة.

وأضاف Badr Kashibal" أنه قد تحمس عدد كبير من النجوم لتجربة "starzly" ووثقوا فيها، تجاوباً مع دعوة "REDON"، حيث انضم أهم نجوم الفن منهم الفنانين كارول سماحة، سعـد المجـرد، وليد توفيق، وائل جسار، أسماء المنور، أصالة، عصام كاريكا، حمادة هلال، محمد السالم، عبد الله السدحان، هشام الجخ، أحمد زاهر، باسم يوسف، طارق العلي، سلمى المصري، أيمن رضا، أندريا سكاف، نزار أبو حجر، حسن شاكوش، والكثير غيرهم من المشاهير والفنانين.

وكان تطبيق "starzly" قد انطلقت منذ 6 أشهر، واستقبلت الآلاف من طلبات الجمهور للتهاني أو المباركات وغيرها عبر فيديو خاص من المشاهير إلى أحبائهم برسوم رمزية، وهو متوفر حالياً على " Play Store" و"App store".