التضامن: فتح 505 حضانات في 21 محافظة مع الالتزام بإجراءات الوقاية

أعرب محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، عن سعادته بفتح الحضانات والإلتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا أنّ وزارة التضامن الاجتماعي كانت مهتمة بشكل كبير بفتح الحضانات بشكل سريع ومنظم، يضمن سلامة الأبناء ويطمئن الأسر.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولي المصرية، أنّ فتح 505 حضانات في 21 محافظة، ممن أقروا بالإجراءات الاحترازية ووقعوا على الإقرار، يتضمن مجموعة اشتراطات وإجراءات، بينها وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوي، وتخفيض عدد الأطفال بنسبة 50%، وكاشف حراري وقياس درجات الحرارة يوميا، ومنع استخدام الألعاب التي يصعب تعقيمها مثل المطاطة، خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين، عدم السماح للأسر بالدخول للحضانة، الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعة كبيرة من الأطفال، تخصيص غرفة عزل طبي حال إصابة أي طفل أو عامل.

وتابع، أنّه حال ظهور أي حالة يتم الإخلاء فورا وتعقيم الحضانة وغلقها لمدة أسبوع، وتراقب الحضانة من خلال متابعة مستمرة من قبل الوزارة والمديريات الاجتماعية.