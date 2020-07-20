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محمود مسلم

رئيس الإمارات: انطلاق مسبار الأمل يشكل إنجازا وطنيا وعربيا

كتب:

(أ.ش.أ)
11:22 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

قال رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إن انطلاق "مسبار الأمل" في رحلته التاريخية إلى كوكب المريخ يشكل إنجازا وطنيا وعربيا ودفعة إماراتية متقدمة في مسيرة بناء المعرفة العالمية في مجال الفضاء.

وأضاف آل نهيان، في كلمته بهذه المناسبة وأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم، "تابعنا اليوم بسرور نبأ الإطلاق الناجح لمسبار الأمل الذي نشأت فكرته وتطورت داخل مؤسسات الدولة السياسية والبحثية الوطنية وجرى تصميمه وتصنيع مكوناته الرئيسية بمشاركة أصيلة فاعلة من نخبة كفاءات وطنية شابة".

وأشار الرئيس الإماراتي، إلى أن مسبار الأمل يشكل إضافة نوعية عالية تترسخ بها مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد في قطاع الصناعات الفضائية، وبناء الكوادر العلمية المؤهلة في مجال علوم الفضاء عامة وبحوث كوكب المريخ خاصة، مؤكدا أن إنجاز مسبار الأمل بأياد وطنية هو رسالة في غاية الأهمية.

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