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المترو يعلن عودة حركة القطارات بالخط الثاني

إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن تعطل أحد القطارات بمحطة جامعة القاهرة

كتب:

توفيق شعبان
11:28 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
المترو يعلن عودة حركة القطارات بخط المنيب وشبرا الخيمة

المترو يعلن عودة حركة القطارات بخط المنيب وشبرا الخيمة

أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، انتظام حركة القطارات بالخط الثاني فى الاتجاهين "شبرا الخيمة والمنيب"، وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن تعطل أحد القطارات بمحطة جامعة القاهرة.

وأوضح أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم إصلاحه وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها، مع الدفع بعدد من القطارات الفارغة من الركاب بعدد من محطات الخط الثاني، وذلك لامتصاص أي زحام ناتج عن العطل.

وأكد أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة أي أعطال مفاجئة قد تحدث.

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