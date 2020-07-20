محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء محطات الصرف الصحي بالصف والسوق الحضارية

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية للمرور على عدد من المشروعات الخدمية بالقطاع الجنوبى بمراكز ومدن البدرشين والعياط والصف وأطفيح للوقوف على حجم الإنجاز وتقديم الدعم المعنوي للعاملين بمختلف المشروعات.

استهل المحافظ جولته بتوجيه رؤساء المراكز والمدن بتحسين حالة الطرق ومداخل القرى ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول والالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الطريق.

تفقد المحافظ محطة رفع مياه الصرف الصحي الرئيسية (السلام) ومحطة الرفع الفرعية بالصف، حيث شدد على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإسراع وتيرة العمل بمشروع الصرف الصحي بمركز الصف سواء الرفع أو المعالجة وبدء تجارب التشغيل التجريبى خلال الفترة القليلة المقبلة تمهيداً للتشغيل الفعلى فى موعد غايته نهاية شهر أغسطس.

ووجَّه رئيس مركز ومدينة الصف وبالتنسيق مع جهات الصرف الصحى بالانتهاء من توصيل الوصلات المنزلية.

واستمع راشد لمطالب عدد من المواطنين بشأن إزالة المعوقات الخاصة بتشغيل مدرسة عرب الهيرة وتوصيل خدمات الغاز الطبيعى لعدد من قرى الصف، حيث وجَّه رئيس المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية بحث إمكانية تنفيذها.

وخلال تفقده لأعمال توسعات محطة مياه الشرب بأطفيح، أشار المحافظ إلى أن الكمية التى أضافتها التوسعات بمقدار 60 ألف م3 / يوم ساهمت فى مضاعفة طاقة المحطة لتصبح 120 ألف م3/ يوم وحل مشكلات المياه بمركز ومدينة أطفيح وإيقاف العمل بنظام المناوبات.

واستمع المحافظ لعدد من المهندسين القائمين على أعمال التطهير والتعقيم والتنقية لمياه الشرب قاموا خلالها بشرح العمليات التى تمر من خلالها مياه الشرب منذ دخول المحطة وحتى ضخها للمواطنين وذلك بمعامل المحطة.

كما تفقد المحافظ أعمال السوق الحضارى بأطفيح والذى يتم تجهيزه لنقل شوادر الخضر والفاكهة وإنشاء سوق حديثة ومطورة تحتوى على 112 محل منها 96 تجارى و16 خدمى، والذى من شأنه المساهمة فى القضاء على مشاكل الباعة الجائلين وإشغال الطريق.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة وتوفير مساحات الأراضى اللازمة لإقامة السوق وسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمخالفات خاصة تلك المقامة على أملاك الدولة معبراً بقوله "أملاك الدولة خط أحمر".

وكلف محافظ الجيزة رئيس مدينة أطفيح، بصرف مكافأة نصف شهر للعاملين بقطاع الحملة الميكانيكية تحفيزاً لهم على التزامهم وتفانيهم فى العمل.

تفقد المحافظ مستشفى الصف المركزى مروراً على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وغرفة الأمصال والأشعة، مؤكداً لهم ضرورة تقديم الخدمة للمواطنين على مدار الـ 24 ساعة بنفس الكفاءة حيث قام المحافظ بالتأكد من مدى التزام العاملين والأطقم الطبية والتمريض، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لحمايتهم وحماية المرضى، وتوفير الأمصال الخاصة بلدغات الحشرات نظراً لطبيعة المنطقة.

ووجه مدير مديرة الشئون الصحية بالجيزة بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأبنية وأجهزة ومعدات المسشتفى وتعزيز موارد المستشفى للاتفاق على تلك الأعمال إلى جانب المخصصات الوزارية.

ووجه المحافظ التحية والشكر للمهندسين القائمين على أعمال الطريق الدائرى الأوسطى قطاع غرب النيل الفيوم والذى يجرى العمل به بطول 25 كم من الشركات المنفذة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكلف المحافظ رئيس مدينة البدرشين بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة المطلوبة لتوفير المساحات المطلوبة لمطلع الطريق والذى يربطه بمركز ومدينة البدرشين وطريق مصر أسوان الزراعى.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مراكز ومدن البدرشين والعياط والصف وأطفيح ومديرى مديريات الشؤون الصحية والإسكان والطرق بالجيزة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب.