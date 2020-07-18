محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محاور المريوطية والمنصورية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بطريق المنصورية والمريوطية للوقوف على حجم الأعمال التي تم إنجازها ومدى كفاءة وجودة تلك الأعمال.

ووجه المحافظ بدراسة المنازل المتعدية على خط التنظيم على جانبي طريق المنصورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وطالب رئيس حي الهرم ورئيس الهيئة العامة للتظافة والتجميل بالتنسيق مع الشركة القائمة بالأعمال بضرورة رفع المخلفات والقمامة من محيط منطقة الأعمال أولا بأول.

حرص المحافظ على توجيه التحية للعاملين بمواقع التطوير بمحور المريوطية، مشيدا بالمظهر الجمالي الذي وصلت إليه الأجزاء التي تم الانتهاء منها ومحفزا لهم بضرورة إنهاء كل الأعمال بنفس المستوى من الكفاءة والجودة، مشددا على تحسين خامات بلاط الإنترلوك المستخدمة في الأرصفة على جانبي الطريق لاكتمال الصورة الحضارية وسرعة الانتهاء من الموقف الحضاري الذي يجري إنشاؤه بتقاطع الطريق مع شارع الهرم والاعتماد على الأدوات الإلكترونية لضمان كفاءة وسرعة العمل به.

رافق المحافظ اللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء الطالبية والهرم ورئيس جهاز السرفيس بالجيزة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجبزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومدير جهاز أملاك الدولة بالمحافظة.