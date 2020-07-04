محافظ الجيزة يتابع تطوير المشروعات بالمريوطية والمنصورية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالعديد من قطاعات المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من عدم تأثر نسب تنفيذ المشروعات بأي أحداث جارية.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحور المنصورية للوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع، إلى جانب العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تطوير شامل لمحور المنصورية لكونه أحد الطرق الهامة المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة. وتابع أعمال التطوير الجاري تنفيذها بميدان الرماية وطريق الفيوم بحي الهرم، وتدبيش وتطوير ترعة المريوطية.

كما زار المحافظ شارع ترسا للوقوف على نسب تنفيذ أعمال إزاله العقارات التي تم نزع ملكيتها وتعويض قاطنيها لتنفيذ مشروع توسعه وتطوير محور ترسا ووجه بسرعة إزالة مخلفات إزالة المباني، وخاصة القواعد الخرسانية بالأرض واستكمال مجهودات الإزالة يوميا لاستكمال مخططات التطوير للشارع.

وخلال الجولة شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم لكل صور مخالفات البناء واشكال التعدي، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتراخي والتهاون في حق الدولة ومواجهة تلك المخالفات دون تراخٍ أو تقصير وإزالة المخالفات حتى سطح الأرض لردع المخالفين.

وتابع المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع الشعب بحي العمرانية بعد توسعته وتنفيذ طبقه الرصف النهائية به كأحد المحاور المرورية البديلة والموازية لشارع الهرم، مشيرا إلى أنه تم إزالة كل التعديات الموجودة بالشارع وتوسعته ما يساهم في تحقيق سيولة مرورية للمنطقة.

وتفقد محافظ الجيزة مناطق حدائق الأهرام وكفر غطاطي وطريق مصر إسكندرية الصحراوي للوقوف على حالة النظافة.