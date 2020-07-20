"صحة النواب" تحذر من إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية

شدد أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة الانتباه لمخاطر الأبعاد الصحية للعب الأطفال، وظواهر ارتباط الأطفال بالألعاب الإلكترونية مؤخرًا، على الهواتف المحمولة، التى نتج عنها وفيات عديدة، نتيجة تقليد مشاهد العنف فى هذه الفيديوهات، وإصابة الأطفال المدمنيين لها بالعزلة والتوحد، بسبب الانعزال عن العالم المحيط بهم، والتفكير فقط في هذه الألعاب.

وأوضح أبو العلا، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الأضرار الخاصة بألعاب الإنترنت، لا تقتصر فقط على الجوانب النفسية، بل أن لها أضرار خطيرة على الصحة، حيث أن استخدام الهواتف الذكية لفترات طويلة جدا، يسبب للأطفال آلام في منطقة الرقبة بشكل خاص، أو حتى أعراض الفقرات في الرقبة والظهر، فضلًا عن التأثير السلبي على نظر الأطفال وإضعافه.

ودعا أبو العلا، لتكريس ثقافة ممارسة الأطفال للرياضة، ما ينعكس على صحتهم بشكل جيد، موضحا أن أولياء الأمور، عليهم استغلال أوقات أطفالهم في أشياء مفيدة، تنمي عقولهم وتحافظ على صحتهم، وذلك كممارسة الرياضة سواء في المراكز الشبابية أو المنازل، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة، وأنها متاحة بشكل بسيط لكل الأعمار في المنزل، فضلًا عن التحكم في المدة الزمنية التي يقضيها الأطفال أمام الهواتف الذكية، التي لا يجب أن تزيد عن ساعة في اليوم.