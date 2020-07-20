الإرياني: الحوثيون يضعون يدهم على أهم مصارف اليمن

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم، إن عمليات السيطرة على العديد من الموارد المالية في المناطق الخاضعة لسيطرة في اليمن مستمرة من جانب الحوثيين وذلك بعد تعيين موال لها رئيسا لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، أحد أهم البنوك الحكومية في البلاد.

وأشار الإرياني، إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن مخطط نهب المصارف والمؤسسات الإيرادية وحوثنة مؤسسات الدولة، موضحا أن مدير مكتب زعيم الحوثيين المدعو المشاط أصدر قرارا غير شرعي بتعيين أحد أفراد أسرة الحوثي المدعو إبراهيم أحمد أحمد الحوثي رئيسا لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، وذلك وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

واعتبر الوزير اليمني، أن تعيين زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، لأقاربه على رأس المؤسسات الإيرادية للدولة في مناطق سيطرة الحوثيون يثبت أنهم مجرد لصوص جاءوا لنهب الشعب اليمني وجمع أكبر قدر ممكن من المال الحرام على حساب معاناة وأوجاع ودماء اليمنيين.

الإمارات تسير قافلة مساعدات غذائية لأهالي "الدريهمي"

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الإماراتي تسيير قافلة مساعدات تحوى 10 أطنان من المواد الغذائية إلى مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك ضمن برنامج مساعداتها الغذائية المتواصلة للشعب اليمني.

وأضاف الهلال الأحمر الإماراتي، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، اليوم، أن القافلة شملت سلالا غذائية متكاملة استفاد منها 3600 شخص ينتمون إلى ثلاث قرى هي "المبرق ويختر والكتف" بمنطقة غليفقة الساحلية، بينهم نازحون من مناطق أخرى.

وأشار الهلال الأحمر الإماراتي، إلى أن هذا الدعم يأتي وفق مسح دقيق متجدد للأسر غير القادرة على طول الساحل الغربي اليمني من باب المندب بمحافظة تعز جنوبا، وصولا إلى المناطق المحررة بمدينة الحديدة شمالا.

من جانبهم، عبر المواطنون في منطقة "غليفقة" عن سعادتهم بتواصل المساعدات الإماراتية إليهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، وأشادوا بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تتواجد إلى جانبهم منذ تحرير منطقتهم قبل نحو عامين.

جدير بالذكر، أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها خلال هذا الأسبوع بلغ 2300 سلة، استفاد منها 21 ألفا و300 نسمة.