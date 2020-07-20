رئيس التحرير

محمود مسلم

غدا.. "العربية للتنمية الإدارية" تناقش دور الشمول المالي في حل الأزمة

كتب:

محمد الدعدع
12:32 م | الإثنين 20 يوليو 2020
غدا المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش دور الشمول المالي في الخروج من أزمة كورونا

غدا المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش دور الشمول المالي في الخروج من أزمة كورونا

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية الندوة التفاعلية عن بُعد تحت عنوان "دور الشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات أزمة كورونا"، غدا الموافق 21 يوليو 2020، وتنطلق من مقر المنظمة بالقاهرة.

وصرح ناصر الهتلان القحطاني أن الندوة تتناول تعريف الشمول المالي، وأهميته لحصول الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية المتنوعة من كيانات مالية رسمية بمسؤولية واستدامة، ودور الشمول المالي في مجابهة تداعيات جائحة كورونا.

ويتحدث في الندوة البروفسور بدرالدين إبراهيم - محافظ بنك السودان المركزي، السابق (السودان)، والدكتور ناصر بكر القحطاني – المدير التنفيذي برنامج الخليج العربي للتنمية - أجفند، والأ ستاذة وسام فتوح - الأمين العام - اتحاد المصارف العربية. (لبنان)، نانسي سامي – المدير التنفيذي لشبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية- سنابل،(جمهورية مصر العربية)، ود. رشاد عبده - رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.

اقرأ المزيد:

"العربية للتنمية الإدارية" تناقش خطوات إنتاج دواء آمن لعلاج كورونا

العربية للتنمية الإدارية تناقش دور هيئات الدواء في إنتاج عقار لكورونا

"العربية للتنمية الإدارية" تناقش خطتها المستقبلية في ظل تداعيات كورونا

العربية للتنمية الإدارية تناقش "ثقافة خدمة العملاء" في ندوة "أون لاين"

العربية للتنمية الإدارية تناقش "المسؤولية الاجتماعية في ظل الأزمات"