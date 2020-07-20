غدا.. "العربية للتنمية الإدارية" تناقش دور الشمول المالي في حل الأزمة

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية الندوة التفاعلية عن بُعد تحت عنوان "دور الشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات أزمة كورونا"، غدا الموافق 21 يوليو 2020، وتنطلق من مقر المنظمة بالقاهرة.

وصرح ناصر الهتلان القحطاني أن الندوة تتناول تعريف الشمول المالي، وأهميته لحصول الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية المتنوعة من كيانات مالية رسمية بمسؤولية واستدامة، ودور الشمول المالي في مجابهة تداعيات جائحة كورونا.

ويتحدث في الندوة البروفسور بدرالدين إبراهيم - محافظ بنك السودان المركزي، السابق (السودان)، والدكتور ناصر بكر القحطاني – المدير التنفيذي برنامج الخليج العربي للتنمية - أجفند، والأ ستاذة وسام فتوح - الأمين العام - اتحاد المصارف العربية. (لبنان)، نانسي سامي – المدير التنفيذي لشبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية- سنابل،(جمهورية مصر العربية)، ود. رشاد عبده - رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.