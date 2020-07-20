صور.. بلاغ كاذب بوجود قنبلة أمام مول شهير بالغردقة يثير الذعر

تسبب بلاغ كاذب بوجود قنبلة داخل كيس بلاستيك أمام مول شهير بشارع النصر وسط مدينة الغردقة، وتسبب في إثارة الرعب بين المواطنين وتردد العديد من الشائعات حول وجود قنبلة.

تلقت غرفة عمليات إدارة النجدة، بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الإثنين، بلاغا من أحد المواطنين يفيد الاشتباه في وجود قنبلة أمام مول شهير بشارع النصر وسط مدينة الغردقة.

وعلى الفور تحركت القيادات الأمنية بمديرية الأمن والحماية المدنية، وإدارة المفرقعات لموقع البلاغ وتبين أنها كيس بلاستيك يحتوي على بعض الملابس القديمة.

وعادت حركة المرور إلى طبيعتها في الوقت نفسه وتعاملت الأجهزة المعنية مع البلاغ وعادت الأمور للهدوء مرة أخرى.